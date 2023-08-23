Премьера Эстонии раскритиковали из-за компании её мужа, ведущего бизнес с Россией
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«СМИ утверждают, что предприятие, доля в котором принадлежит супругу премьер-министра, во время войны продолжает заниматься грузоперевозками в Россию», — приводит портал государственного телерадиовещания ERR слова лидера оппозиционной парламентской партии Isamaa Урмаса Рейнсалу.
Он подчеркнул, что Каллас лично предоставляла кредит фирме своего мужа.
«Если представленные в СМИ утверждения соответствуют действительности, то это позор для Эстонии», — сказал Рейнсалу.
Ранее стало известно, что эстонская транспортная компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, супругу Каллас, продолжает перевозки в Россию.