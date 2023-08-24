Премьер Эстонии Каллас заявила, что не знала о бизнесе мужа в России
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Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Каллас во время пресс-конференции правительства.
«У него есть миноритарная доля в логистической компании. Это была вся информация, которой я располагала до начала этой недели», — добавила премьер.
По её словам, муж объяснил ей, что его деятельность в России закончена, а услуги предоставляются только эстонской компании, которая завершает работу в стране.
Ранее Каллас раскритиковали после появления сообщений о том, что фирма её супруга продолжает вести бизнес с Россией.