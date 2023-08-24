Премьер Эстонии Каллас заявила, что не знала о бизнесе мужа в России

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас в связи со скандалом насчёт бизнеса её супруга Арво Халлика в России, заявила, что ничего не знала об этом до недавнего времени.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Каллас во время пресс-конференции правительства.

«У него есть миноритарная доля в логистической компании. Это была вся информация, которой я располагала до начала этой недели», — добавила премьер.

По её словам, муж объяснил ей, что его деятельность в России закончена, а услуги предоставляются только эстонской компании, которая завершает работу в стране.

Ранее Каллас раскритиковали после появления сообщений о том, что фирма её супруга продолжает вести бизнес с Россией.