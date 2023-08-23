Нехватка личного состава может стать для украинской армии фатальной в ходе контрнаступления, заявил эксперт из лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк.

«Киев превосходно справлялся с нехваткой западного оборудования, но нехватка личного состава, с которой ему уже приходится сталкиваться, может оказаться фатальной», — написал Кларк в статье для издания The Telegraph.

Он отметил, что ВСУ борются также и со временем, так как стремятся достичь успехов до прихода осени.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что у украинской стороны «будут ещё мучительные потери», и призвал граждан страны готовиться к затяжному конфликту с Россией.

Резников также заявил, что готов подать в отставку.

Politico писало, что ожидания от контрнаступления Украины оказались слишком завышенными.