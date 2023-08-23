НАТО ведёт на Украине полноценную войну с Россией руками украинской армии, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, события в Грузии, Южной Осетии и Абхазии в 2008 году должны были стать для Запада уроком, но этого не случилось.

«Гибридная», но абсолютно полноценная и кровавая война, которую НАТО ведёт с нами сейчас на Украине руками киевского режима и в которой наши противники увязли по самые уши, подтверждает это со всей наглядностью», — написал Медведев в статье, опубликованной на сайте aif.ru.

Ранее в Минобороны России заявили, что в Херсонской области проводились исследования об эпидемиях в интересах США.

Кроме того, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о продолжающейся военно-биологической деятельности США.