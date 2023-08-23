Медведев: на Украине НАТО воюет с Россией руками Киева
По его словам, события в Грузии, Южной Осетии и Абхазии в 2008 году должны были стать для Запада уроком, но этого не случилось.
«Гибридная», но абсолютно полноценная и кровавая война, которую НАТО ведёт с нами сейчас на Украине руками киевского режима и в которой наши противники увязли по самые уши, подтверждает это со всей наглядностью», — написал Медведев в статье, опубликованной на сайте aif.ru.
Ранее в Минобороны России заявили, что в Херсонской области проводились исследования об эпидемиях в интересах США.
Кроме того, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о продолжающейся военно-биологической деятельности США.