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Медведев: на Украине НАТО воюет с Россией руками Киева

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НАТО ведёт на Украине полноценную войну с Россией руками украинской армии, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По его словам, события в Грузии, Южной Осетии и Абхазии в 2008 году должны были стать для Запада уроком, но этого не случилось.

«Гибридная», но абсолютно полноценная и кровавая война, которую НАТО ведёт с нами сейчас на Украине руками киевского режима и в которой наши противники увязли по самые уши, подтверждает это со всей наглядностью», — написал Медведев в статье, опубликованной на сайте aif.ru.

Ранее в Минобороны России заявили, что в Херсонской области проводились исследования об эпидемиях в интересах США.

Кроме того, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о продолжающейся военно-биологической деятельности США.

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