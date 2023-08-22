Гагин: НАТО использует Украину как полигон для испытания оружия и медпрепаратов

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что страны НАТО испытывают на Украине своё вооружение, а на украинских военных и мирных жителях – медицинские препараты.

Об этом информирует РИА Новости.

По словам Гагина, все страны НАТО являются конкурентами на международном рынке оружия и в ходе украинского конфликта «изучают друг друга».

Кроме того, советник подчеркнул, что на украинском населении и на украинских военнослужащих испытывают новые лекарственные препараты.

Он отметил, что в гражданских условиях это является «очень дорогим развлечением».

«А тут это всё не нужно, потому что их никто не спрашивает, чем их лечить», — добавил Гагин.

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