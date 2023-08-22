Гагин: НАТО использует Украину как полигон для испытания оружия и медпрепаратов
Об этом информирует РИА Новости.
По словам Гагина, все страны НАТО являются конкурентами на международном рынке оружия и в ходе украинского конфликта «изучают друг друга».
Кроме того, советник подчеркнул, что на украинском населении и на украинских военнослужащих испытывают новые лекарственные препараты.
Он отметил, что в гражданских условиях это является «очень дорогим развлечением».
«А тут это всё не нужно, потому что их никто не спрашивает, чем их лечить», — добавил Гагин.
Ранее в Минобороны России заявили, что в Херсонской области проводились исследования об эпидемиях в интересах США.
Кроме того, глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил о продолжающейся военно-биологической деятельности США.