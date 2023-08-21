Генерал США Хекер: ВСУ потребуется около пяти лет на освоение истребителей F-16

Командующий Военно-воздушными силами США в Европе генерал Джеймс Хекер высказал мнение, что Вооружённым силам Украины потребуется около пяти лет на освоение истребителей F-16.

Его слова приводит издание Associated Press.

Хекер выразил сомнение, что эти самолёты предоставят украинской армии возможность перехватить инициативу на поле боя.

По словам военного, на освоение F-16 у ВСУ может уйти четыре-пять лет.

Ранее Хекер заявил, что не следует ожидать, что истребители F-16 способны пробить укреплённую противовоздушную оборону России.

Перевод статьи предоставило ИноТВ.