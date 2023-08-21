Узнать больше

Генерал США Хекер: ВСУ потребуется около пяти лет на освоение истребителей F-16

Короткая ссылка
Командующий Военно-воздушными силами США в Европе генерал Джеймс Хекер высказал мнение, что Вооружённым силам Украины потребуется около пяти лет на освоение истребителей F-16.
Генерал США Хекер: ВСУ потребуется около пяти лет на освоение истребителей F-16
  • Gettyimages.ru
  • © Stocktrek

Его слова приводит издание Associated Press.

Хекер выразил сомнение, что эти самолёты предоставят украинской армии возможность перехватить инициативу на поле боя.

По словам военного, на освоение F-16 у ВСУ может уйти четыре-пять лет.

Ранее Хекер заявил, что не следует ожидать, что истребители F-16 способны пробить укреплённую противовоздушную оборону России.

Перевод статьи предоставило ИноТВ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить