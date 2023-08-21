Генерал США Хекер: ВСУ потребуется около пяти лет на освоение истребителей F-16
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Его слова приводит издание Associated Press.
Хекер выразил сомнение, что эти самолёты предоставят украинской армии возможность перехватить инициативу на поле боя.
По словам военного, на освоение F-16 у ВСУ может уйти четыре-пять лет.
Ранее Хекер заявил, что не следует ожидать, что истребители F-16 способны пробить укреплённую противовоздушную оборону России.
Перевод статьи предоставило ИноТВ.