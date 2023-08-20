Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов «обменять Белгород на членство в НАТО».

Об этом сообщает «СТРАНА.ua».

Отмечается, что во время пресс-конференции в Дании журналистка попросила украинского лидера прокомментировать предложения обменять часть территорий Украины на мир и членство в НАТО.

«Готовы обменять Белгород на наше членство в НАТО», — заявил он.

18 августа глава канцелярии генсека НАТО Стиан Йенсен допустил уступку Киевом части своих территорий в пользу Москвы в обмен на вступление в альянс.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что пройдёт некоторое время, западные власти устанут и будут умолять о переговорах по Украине.