СПЖ: Служба безопасности Украины не пустила паломников в Каменец-Подольский

СБУ не пропустила автобус с паломниками канонической УПЦ в город Каменец-Подольский Хмельницкой области из опасений, что они едут для участия в крестном ходе в Почаеве.

Об этом информирует Союз православных журналистов.

«Автобус из Ровно в Каменец-Подольский, который вёз 20 паломников УПЦ, остановила за 12 км до города полиция вместе с сотрудниками СБУ», — сказано в заявлении.

Водителю и пассажирам не пояснили причину остановки.

12 августа стало известно, что в Киеве сотрудники правоохранительных органов запрещают передавать хлеб паломникам, которые оказались заблокированными в одном из корпусов Киево-Печерской лавры.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что каноническая православная церковь на Украине физически уничтожается, а для Киева не существует красных линий в этом вопросе.