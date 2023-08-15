Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил на Московской конференции по международной безопасности, что каноническая православная церковь на Украине физически уничтожается, а для Киева не существует красных линий в этом вопросе.

«Запад руками киевской хунты чётко даёт понять, что красные линии в этом вопросе для него полностью отсутствуют», — отметил он.

Ранее в Украинской православной церкви (УПЦ) сообщили о начале штурма силовиками корпусов Киево-Печерской лавры, где проживают паломники и монахи.

Также сообщалось, что в Киеве сотрудники правоохранительных органов запретили передавать хлеб паломникам, которые оказались заблокированными в одном из корпусов Киево-Печерской лавры.