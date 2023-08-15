Нарышкин заявил, что киевский режим физически уничтожает УПЦ
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«Запад руками киевской хунты чётко даёт понять, что красные линии в этом вопросе для него полностью отсутствуют», — отметил он.
Ранее в Украинской православной церкви (УПЦ) сообщили о начале штурма силовиками корпусов Киево-Печерской лавры, где проживают паломники и монахи.
Также сообщалось, что в Киеве сотрудники правоохранительных органов запретили передавать хлеб паломникам, которые оказались заблокированными в одном из корпусов Киево-Печерской лавры.