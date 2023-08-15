В УПЦ сообщили о начале штурма корпусов в Киево-Печерской лавре

В Украинской православной церкви (УПЦ) сообщили о начале штурма силовиками корпусов Киево-Печерской лавры, где проживают паломники и монахи.

«Прямо сейчас происходит штурм 54-го, 57-го и 58-го корпусов лавры... Полиция оцепила указанные корпуса. Они уже срезали замки и ворвались в 57-й корпус», — говорится в Telegram-канале УПЦ.

Уточняется, что в указанных корпусах проживает часть братии Киево-Печерской лавры.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники правоохранительных органов запретили передавать хлеб паломникам, которые оказались заблокированными в одном из корпусов Киево-Печерской лавры.

Как пишет УПЦ, действия полицейских демонстрируют намерение властей изгнать православных монахов и верующих из Киево-Печерской лавры посредством морения голодом.