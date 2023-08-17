Sky News: поставка самолётов F-16 ВСУ не будет иметь решающего значения
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Отмечается, что F-16 составляют лишь часть комплексного набора тех средств, которые необходимы для защиты ВСУ в воздухе.
При этом, отмечает телеканал, чем дольше Украина будет находиться в состоянии конфликта с Россией, тем выше риск ослабления боевого потенциала украинской армии.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский поручил МИД и Минобороны страны «поработать с партнёрами» над тем, чтобы в следующих западных поставках оружия для Киева «было именно то, что нужно».
Также ВВС Украины ранее признали, что поставки ВСУ истребителей F-16 начнутся не ранее 2024 года.
Перевод статьи предоставило ИноТВ.