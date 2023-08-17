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Власти Украины признали неспособность подготовиться к вступлению в ЕС до осени

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Украина не сможет выполнить все семь условий Евросоюза для начала переговоров о вступлении в сообщество до октября 2023 года. Об этом сообщила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.
Власти Украины признали неспособность подготовиться к вступлению в ЕС до осени
  • AP

В эфире украинского телеканала «Рада» она заверила, что к осени Киев планирует «обеспечить выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов».

«Я точно могу сказать, что в октябре мы не услышим, что выполнили все семь рекомендаций на 100%, потому что мы говорим об основополагающих трансформациях в государстве», — добавила Стефанишина.

Она отметила, что украинское правительство надеется, что политическое решение о вступлении страны в ЕС будет принято, а последней возможностью станет декабрь.

Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что сообщество предоставило помощь Киеву с начала спецоперации на сумму €20 млрд.

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