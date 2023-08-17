Власти Украины признали неспособность подготовиться к вступлению в ЕС до осени
- AP
В эфире украинского телеканала «Рада» она заверила, что к осени Киев планирует «обеспечить выполнение всех согласованных законодательных и институциональных шагов».
«Я точно могу сказать, что в октябре мы не услышим, что выполнили все семь рекомендаций на 100%, потому что мы говорим об основополагающих трансформациях в государстве», — добавила Стефанишина.
Она отметила, что украинское правительство надеется, что политическое решение о вступлении страны в ЕС будет принято, а последней возможностью станет декабрь.
Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано сообщил, что сообщество предоставило помощь Киеву с начала спецоперации на сумму €20 млрд.