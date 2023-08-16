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Посол Бродский: Израиль передал Украине партию медикаментов

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Израильский гуманитарный груз с медикаментами доставлен в Киев, сообщил посол Израиля на Украине Михаил Бродский.

«Израиль передал несколько тонн медикаментов Министерству здравоохранения Украины», — написал Бродский в своём Telegram-канале.

Церемония передачи состоялась в Киеве 15 августа при участии украинских официальных представителей.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что неизвестно, как долго страны Европы смогут оказывать финансовую помощь Украине в связи с отсутствием отчёта о потраченных €70 млрд из запланированного семилетнего бюджета ЕС.

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