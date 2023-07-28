Премьер Шмыгаль: Катар выделит Украине $100 млн в качестве гуманитарной поддержки
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Об этом он написал в Telegram-канале по итогам встречи с катарским премьером Мухаммедом бен Абдель Рахман Аль Тани, который прибыл в пятницу, 28 июля, с визитом на Украину.
Шмыгаль отметил, что эти средства будут направлены на восстановление в сфере медицинского обеспечения, образования, гуманитарное разминирование и другие социальные и гуманитарные проекты.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что неизвестно, как долго страны Европы смогут оказывать финансовую помощь Украине в связи с отсутствием отчёта о потраченных €70 млрд из запланированного семилетнего бюджета ЕС.