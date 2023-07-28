Премьер Шмыгаль: Катар выделит Украине $100 млн в качестве гуманитарной поддержки

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Катар выделит Украине $100 млн в качестве гуманитарной поддержки.

Об этом он написал в Telegram-канале по итогам встречи с катарским премьером Мухаммедом бен Абдель Рахман Аль Тани, который прибыл в пятницу, 28 июля, с визитом на Украину.

Шмыгаль отметил, что эти средства будут направлены на восстановление в сфере медицинского обеспечения, образования, гуманитарное разминирование и другие социальные и гуманитарные проекты.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что неизвестно, как долго страны Европы смогут оказывать финансовую помощь Украине в связи с отсутствием отчёта о потраченных €70 млрд из запланированного семилетнего бюджета ЕС.