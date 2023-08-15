Эколог Кудактин посоветовал не паниковать при встрече с медведем

Заслуженный эколог России Анатолий Кудактин, доктор биологических наук, профессор, академик РАЕ, рассказал RT о правилах поведения при встрече с медведем в условиях дикой природы. По словам эксперта, самое главное в таких ситуациях — не паниковать и не убегать.

Кудактин отметил, что при встрече с медведем важно определить, в каком направлении дует ветер — от вас к животному или наоборот.

«Если от вас к медведю, он вас быстро обнаружит по запаху и убежит. Если наоборот, а расстояние между вами и животным при этом превышает 100 м, продолжайте двигаться своим маршрутом, не трогайте медведя», — объяснил он.

В случае если медведь оказался на расстоянии 15—20 м от вас, первое, что нужно сделать, — остановиться, ни в коем случае не убегать. Вместе с тем стоит поднять шум и активно двигаться, добавил Кудактин.

«Попробуйте поднять руки, создайте шум, громко разговаривайте или кричите, чтобы он понял, что перед ним не лесное животное. От этого шума он должен уйти, потому что медведи ориентируются больше на обоняние и слух, нежели на зрение, оно у них плохое», — уточнил собеседник RT.

Замереть и не создавать шум рекомендуется в том случае, если вы встретили самку с медвежатами и оказались рядом с ними.

«В такой ситуации стоит сесть на землю и не двигаться. Медведица может подойти к вам, обнюхать и уйти. В таком положении вы не представляете для неё и её детёнышей опасности», — заявил Кудактин.

Также не стоит прикармливать медведей и фотографироваться с ними.

«А при походах в дикую местность при себе стоит иметь распылители, например дезодорант или перцовый баллончик. Если медведь от вас недалеко, а ветер дует в его сторону, туда же можно попробовать распылить дезодорант. Тогда медведь его учует и убежит», — резюмировал эксперт.

Ранее сообщалось, что белый медведь напал на человека возле фактории Юрибей в Ямальском районе ЯНАО.