В Приамурье бешеный барсук совершил нападение на ребёнка

В селе Калинино Михайловского района Амурской области введён карантин из-за того, что 13-летнего ребёнка укусил больной бешенством барсук.

Об этом сообщает управление ветеринарии региона в своём Telegram.

Уточняется, что ребёнку оказали медицинскую помощь и провели вакцинопрофилактику.

«В связи со сложившейся ситуацией жителям области необходимо помнить о мерах предосторожности и сохранять бдительность», — отметил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Ранее Александр Соколов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН, рассказал, что отлов белых медведей поможет решить проблему с нападениями животных на людей.