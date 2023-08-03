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В Приамурье бешеный барсук совершил нападение на ребёнка

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В селе Калинино Михайловского района Амурской области введён карантин из-за того, что 13-летнего ребёнка укусил больной бешенством барсук.
В Приамурье бешеный барсук совершил нападение на ребёнка
  • Gettyimages.ru
  • © Richard Beech

Об этом сообщает управление ветеринарии региона в своём Telegram.

Уточняется, что ребёнку оказали медицинскую помощь и провели вакцинопрофилактику.

«В связи со сложившейся ситуацией жителям области необходимо помнить о мерах предосторожности и сохранять бдительность», — отметил начальник управления ветеринарии Амурской области Сергей Самохвалов.

Ранее Александр Соколов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН, рассказал, что отлов белых медведей поможет решить проблему с нападениями животных на людей.

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