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Биолог Соколов рассказал о вариантах решения проблемы с нападениями белых медведей

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Александр Соколов, кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Арктического научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН, рассказал, как можно решить проблему с нападениями белых медведей.
Биолог Соколов рассказал о вариантах решения проблемы с нападениями белых медведей
  • Gettyimages.ru
  • © Patrick J. Endres

Как считает эксперт, варианта всего два.

«Первый — это отлов и эвакуация в максимально удалённые от людей районы», — цитирует Соколова «Ямал 1».

По словам специалиста, это будет стоить очень дорого.

«Второй путь — отстрел хищников, которые приходят слишком часто к человеку. Но отстрел нельзя осуществить без специального разрешения, потому что это краснокнижный вид», — сказал Соколов.

Он уточнил, что в обоих случаях решение должна принимать комиссия Росприроднадзора.

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