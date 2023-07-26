Биолог Соколов рассказал о вариантах решения проблемы с нападениями белых медведей
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Как считает эксперт, варианта всего два.
«Первый — это отлов и эвакуация в максимально удалённые от людей районы», — цитирует Соколова «Ямал 1».
По словам специалиста, это будет стоить очень дорого.
«Второй путь — отстрел хищников, которые приходят слишком часто к человеку. Но отстрел нельзя осуществить без специального разрешения, потому что это краснокнижный вид», — сказал Соколов.
Он уточнил, что в обоих случаях решение должна принимать комиссия Росприроднадзора.
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