Белый медведь напал на человека в ЯНАО

Белый медведь напал на человека возле фактории Юрибей в Ямальском районе ЯНАО.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу УМВД России по региону.

«Факт нападения белого медведя на человека зарегистрирован в ОМВД России по Ямальскому району 19 июля. Проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — уточнили в ведомстве.

Пострадавший доставлен в больницу Салехарда. Работники службы по контролю за биоресурсами региона проводят мероприятия по отпугиванию животных.

Ранее стало известно, что за шесть месяцев в Удмуртии от укусов животных пострадали 2115 человек, в том числе 650 детей до 14 лет.