В Удмуртии от укусов животных пострадали 650 детей за полгода
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.
Отмечается, что нападения животных чаще всего происходили в двух городах Удмуртии и в пяти сельских районах: в Воткинске и Можге, а также в Вавожском, Завьяловском, Камбарском, Каракулинском и Якшур-Бодьинском районах.
Чаще всего люди страдали от укусов собак. Однако в городе Сарапуле зафиксировано три случая нападения диких животных на людей.
Кроме того, в регионе зарегистрировано четыре случая бешенства среди животных.
Ранее progorod43 сообщил, что в России за медицинской помощью с жалобами на укусы крыс обращаются около 20 тыс. человек ежегодно и порядка 100 тыс. — по всему миру.