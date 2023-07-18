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В Удмуртии от укусов животных пострадали 650 детей за полгода

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За шесть месяцев в Удмуртии от укусов животных пострадали 2115 человек, в том числе 650 детей до 14 лет.
В Удмуртии от укусов животных пострадали 650 детей за полгода
  • Gettyimages.ru
  • © Adie Bush

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

Отмечается, что нападения животных чаще всего происходили в двух городах Удмуртии и в пяти сельских районах: в Воткинске и Можге, а также в Вавожском, Завьяловском, Камбарском, Каракулинском и Якшур-Бодьинском районах.

Чаще всего люди страдали от укусов собак. Однако в городе Сарапуле зафиксировано три случая нападения диких животных на людей.

Кроме того, в регионе зарегистрировано четыре случая бешенства среди животных.

Ранее progorod43 сообщил, что в России за медицинской помощью с жалобами на укусы крыс обращаются около 20 тыс. человек ежегодно и порядка 100 тыс. — по всему миру.

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