На Украине сообщили о повреждении сети облэнерго во Львовской области
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«Из-за ночной ракетной атаки… есть повреждения в сетях облэнерго во Львовской области. Продолжается восстановление питания потребителей», — говорится в заявлении.
Без света остались более 400 населённых пунктов в Сумской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине частях Херсонской области и ДНР.
Ранее глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что жителям Украины не стоит избавляться от генераторов, так как неизвестно, будут ли блэкауты предстоящей зимой.
Также в «Укрэнерго» сказали о работе энергосистемы Украины «в режиме малой надёжности».