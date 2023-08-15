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На Украине сообщили о повреждении сети облэнерго во Львовской области

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В национальной энергетической компании «Укрэнерго» сообщили о повреждении сети облэнерго на западе Украины.
На Украине сообщили о повреждении сети облэнерго во Львовской области
  • Gettyimages.ru
  • © Leon Neal

«Из-за ночной ракетной атаки… есть повреждения в сетях облэнерго во Львовской области. Продолжается восстановление питания потребителей», — говорится в заявлении.

Без света остались более 400 населённых пунктов в Сумской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Украине частях Херсонской области и ДНР.

Ранее глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что жителям Украины не стоит избавляться от генераторов, так как неизвестно, будут ли блэкауты предстоящей зимой.

Также в «Укрэнерго» сказали о работе энергосистемы Украины «в режиме малой надёжности».

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