В «Укрэнерго» заявили о работе энергосистемы Украины «в режиме малой надёжности»

Председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о работе энергосистемы Украины «в режиме малой надёжности».

«Из-за ударов энергосистема работает в режиме малой надёжности», — цитирует его ТАСС.

По словам Кудрицкого, хуже всего ситуация в крупных городских агломерациях: Одессе, Киеве, Харькове, Львове и т. п.

Глава «Укрэнерго» добавил, что на данный момент «восстановлено от 50 до 60% повреждённых мощностей».

Ранее министр энергетики Швеции Эбба Буш заявила, что Украина попросила ЕС удвоить поставки электричества для неё.