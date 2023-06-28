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В «Укрэнерго» заявили о работе энергосистемы Украины «в режиме малой надёжности»

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Председатель правления компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил о работе энергосистемы Украины «в режиме малой надёжности».
В «Укрэнерго» заявили о работе энергосистемы Украины «в режиме малой надёжности»
  • Gettyimages.ru

«Из-за ударов энергосистема работает в режиме малой надёжности», — цитирует его ТАСС.

По словам Кудрицкого, хуже всего ситуация в крупных городских агломерациях: Одессе, Киеве, Харькове, Львове и т. п.

Глава «Укрэнерго» добавил, что на данный момент «восстановлено от 50 до 60% повреждённых мощностей».

Ранее министр энергетики Швеции Эбба Буш заявила, что Украина попросила ЕС удвоить поставки электричества для неё.

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