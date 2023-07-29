Глава правления «Укрэнерго» Кудрицкий призвал украинцев приберечь генераторы к зиме
«Никто не может дать гарантию, что всё будет нормально и мы спокойно, стабильно, в расслабленном режиме пройдём зиму», — цитирует Кудрицкого РИА Новости.
При этом он посоветовал купить для генераторов горючее и провести техобслуживание.
Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о 271 попадании по энергообъектам страны.
Также в «Укрэнерго» заявили о работе энергосистемы Украины «в режиме малой надёжности».