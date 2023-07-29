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Глава правления «Укрэнерго» Кудрицкий призвал украинцев приберечь генераторы к зиме

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Глава правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что жителям Украины не стоит избавляться от генераторов, так как неизвестно, будут ли блэкауты предстоящей зимой.

«Никто не может дать гарантию, что всё будет нормально и мы спокойно, стабильно, в расслабленном режиме пройдём зиму», — цитирует Кудрицкого РИА Новости.

При этом он посоветовал купить для генераторов горючее и провести техобслуживание.

Ранее министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил о 271 попадании по энергообъектам страны.

Также в «Укрэнерго» заявили о работе энергосистемы Украины «в режиме малой надёжности».

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