Украинские войска не смогут провести общевойсковое наступление «в западном стиле» без поставок им авиации, считает эксперт Международного института стратегических исследований в Лондоне Дуглас Барри, слова которого приводит The New York Times. Вместе с этим ряд западных специалистов уверены, что ВСУ придётся идти в атаку, используя лишь пехоту, артиллерию и беспилотники.

Как пишет газета, большинство военных экспертов сомневаются в том, что поставка F-16 сыграла бы решающую роль в контрнаступлении, которое Киев начал в июне.

«Но без самолётов, вероятно, им будет намного сложнее», — пишет автор статьи Лара Джейкс.

По оценкам отставного генерала ВВС США Филиппа Бридлава, украинским военным так или иначе придётся действовать без F-16.

«Но я верю в то, что они смогут», — сказал он.

Военный в отставке считает, что ВСУ могли бы изучить и применить «так называемую общевойсковую тактику», которая является основой современной наземной войны, однако для того, чтобы вести боевые действия, как это делал бы Запад, Киеву нужны все средства, которые есть в распоряжении Запада.

В Белом доме ранее сообщили, что разработка программы обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 пока не завершена.

Контрнаступление украинской армии началось 4 июня, однако ни на одном из участков боестолкновения противник не имел успеха, отмечал президент России Владимир Путин.

31 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил, что украинские потери за прошедший месяц составили 20 824 человека и 2227 единиц различного вооружения.