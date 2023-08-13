Узнать больше

NYT: эксперты считают, что ВСУ должны справиться с наступлением даже без поставок F-16

Короткая ссылка
Украинские войска не смогут провести общевойсковое наступление «в западном стиле» без поставок им авиации, считает эксперт Международного института стратегических исследований в Лондоне Дуглас Барри, слова которого приводит The New York Times. Вместе с этим ряд западных специалистов уверены, что ВСУ придётся идти в атаку, используя лишь пехоту, артиллерию и беспилотники.
NYT: эксперты считают, что ВСУ должны справиться с наступлением даже без поставок F-16
  • Gettyimages.ru

Как пишет газета, большинство военных экспертов сомневаются в том, что поставка F-16 сыграла бы решающую роль в контрнаступлении, которое Киев начал в июне.

«Но без самолётов, вероятно, им будет намного сложнее», — пишет автор статьи Лара Джейкс.

По оценкам отставного генерала ВВС США Филиппа Бридлава, украинским военным так или иначе придётся действовать без F-16.

«Но я верю в то, что они смогут», — сказал он.

Военный в отставке считает, что ВСУ могли бы изучить и применить «так называемую общевойсковую тактику», которая является основой современной наземной войны, однако для того, чтобы вести боевые действия, как это делал бы Запад, Киеву нужны все средства, которые есть в распоряжении Запада.

В Белом доме ранее сообщили, что разработка программы обучения украинских пилотов управлению истребителями F-16 пока не завершена.

Контрнаступление украинской армии началось 4 июня, однако ни на одном из участков боестолкновения противник не имел успеха, отмечал президент России Владимир Путин.

31 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил, что украинские потери за прошедший месяц составили 20 824 человека и 2227 единиц различного вооружения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить