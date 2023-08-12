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Власти Бучи сообщили о переходе храма канонической УПЦ в раскольническую ПЦУ

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Власти Бучи в Киевской области сообщили о переходе храма Почаевской иконы Богородицы из канонической Украинской православной церкви в раскольническую Православную церковь.
Власти Бучи сообщили о переходе храма канонической УПЦ в раскольническую ПЦУ
  • РИА Новости

«Большинством голосов бучан было принято решение о переходе храма Почаевской иконы Богородицы УПЦ в Православную церковь Украины», — приводит сообщение горсовета Бучи ТАСС.

Также власти города проголосовали за обращение в адрес президента Украины Владимира Зеленского и к Верховной раде с призывом о запрете УПЦ на территории страны.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники правоохранительных органов запретили передавать хлеб паломникам, которые оказались заблокированными в одном из корпусов Киево-Печерской Лавры.

Как пишет УПЦ, действия полицейских демонстрируют намерение властей изгнать православных монахов и верующих из Киево-Печерской лавры посредством морения голодом.

Настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа ранее заявил, что на Украине власти притесняют прихожан УПЦ методами, которые ранее применяли большевики.

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