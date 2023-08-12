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Протоиерей Каледа заявил, что власти Киева используют против УПЦ методы большевиков

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На Украине власти притесняют прихожан УПЦ методами, которые ранее применяли большевики, заявил в эфире телеканала «Россия 24» настоятель храма Новомучеников и Исповедников Российских в Бутово протоиерей Кирилл Каледа.
Протоиерей Каледа заявил, что власти Киева используют против УПЦ методы большевиков
  • РИА Новости

«Нынешние власти Украины применяют против УПЦ и прихожан методы большевиков, которые при каждом удобном случае для устрашения начинали махать перед верующими взведённым наганом», — цитирует его РИА Новости.

Протоиерей подчеркнул, что при этом на Западе умалчивают о притеснениях УПЦ и говорят, что ничего подобного в отношении церкви на Украине не происходит.

Ранее сообщалось, что в Киеве сотрудники правоохранительных органов запретили  передавать хлеб паломникам, которые оказались заблокированными в одном из корпусов Киево-Печерской Лавры.

Как пишет УПЦ, действия полицейских демонстрируют намерение властей изгнать православных монахов и верующих из Киево-Печерской лавры посредством морения голодом.

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