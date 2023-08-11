Российские рубежи оказались защищены лучше, чем ожидалось, поэтому украинская армия теряет танки, пытаясь прорвать оборону, пишет военный эксперт Питер Сучиу в статье для 19FortyFive.

«Российские оборонительные рубежи укреплены гораздо лучше, чем некоторые ожидали, и для прорыва может потребоваться больше, чем просто куча танков», — пишет он.

Долгожданное контрнаступление Украины «оказалось далеко не таким успешным», как надеялся Киев, отмечает автор.

«Высказываются опасения, что очевидное отсутствие прогресса может ослабить решимость Запада оказывать помощь осаждённой стране», — считает эксперт.

Генерал-майор Вооружённых сил Украины в отставке Сергей Кривонос признал, что российская армия серьёзно подготовилась к контрнаступлению украинских войск на Запорожском направлении.

Контрнаступление украинской армии началось 4 июня, однако ни на одном из участков боестолкновения противник не имел успеха, отмечал президент России Владимир Путин.

31 июля министр обороны России Сергей Шойгу доложил, что украинские потери за прошедший месяц составили 20 824 человека и 2227 единиц различного вооружения.