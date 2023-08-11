Генерал ВСУ Кривонос: Россия подготовилась к украинскому наступлению в Запорожской области
- AP
Об этом Кривонос сказал в эфире телеканала «Прямой».
Как отметил генерал, киевские власти слишком много пиарили готовящееся контрнаступление.
«В это время (Россия. — RT) днём и ночью рыла окопы, заливала всё бетоном, готовила минные поля, устанавливала противотанковые и противопехотные мины», — цитирует его РИА Новости.
Он добавил, что российским войскам удаётся находить слабые места в украинской обороне и наращивать там силы.
Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские войска пресекли попытку ВСУ на танках совершить прорыв в районе Работина.