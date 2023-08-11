Украинское правительство разорвало соглашение с Россией о железнодорожном транспорте
- РИА Новости
«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и Советом министров — правительством Российской Федерации о координации деятельности железнодорожного транспорта», — приводит РИА Новости слова Мельничука.
Отмечается, что соглашение было подписано 14 мая 1993 года в Москве.
Ранее сообщалось, что Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения об обмене правовой информацией со странами — участницами СНГ.
В июле Украина вышла из соглашения СНГ о соцзащите пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.