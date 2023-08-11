Украинское правительство разорвало соглашение с Россией о железнодорожном транспорте

Украина в одностороннем порядке прекратила действие соглашения с Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта, сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

«Прекращено действие соглашения между правительством Украины и Советом министров — правительством Российской Федерации о координации деятельности железнодорожного транспорта», — приводит РИА Новости слова Мельничука.

Отмечается, что соглашение было подписано 14 мая 1993 года в Москве.

Ранее сообщалось, что Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения об обмене правовой информацией со странами — участницами СНГ.

В июле Украина вышла из соглашения СНГ о соцзащите пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.