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Украина вышла из соглашения СНГ о соцзащите пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС

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Украина вышла из соглашения государств — участников СНГ о социальной защите и охране здоровья граждан, пострадавших от аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС).
Украина вышла из соглашения СНГ о соцзащите пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС
  • РИА Новости

Об этом, как пишет ТАСС, сообщил представитель кабмина в Верховной раде Украины Тарас Мельничук в своём Telegram-канале.

«Осуществлён выход Украины из соглашения о социальной защите и здравоохранении граждан, подвергшихся воздействию радиации в результате чернобыльской и других радиационных катастроф и аварий, а также ядерных испытаний», — написал он.

Ранее сообщалось, что Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения об обмене правовой информацией со странами — участницами СНГ.

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