Украина вышла из соглашения об обмене правовой информацией со странами СНГ

Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения об обмене правовой информацией со странами — участницами СНГ, сообщил представитель правительства страны в Верховной раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что соглашение было подписано 21 октября 1994 года в Москве.

«Это обусловит прекращение обязательств по сотрудничеству в сфере обмена правовой информацией с государствами — участницами СНГ, в частности с Россией и Белоруссией», — написал Мельничук в Telegram-канале.

В конце января генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев заявил, что Украина де-юре остаётся в СНГ, но вышла примерно из 20% соглашений, заключённых в рамках Содружества.