Рада проголосовала за разрыв соглашения между Украиной и Россией о защите инвестиций
- РИА Новости
Об этом сообщает украинский парламентарий Ярослав Железняк в своих соцсетях.
Законопроект о прекращении действия данного соглашения получил поддержку 274 депутатов.
В пояснительной записке к законопроекту указывается, что прекращение действия соглашения связано с коренными изменениями обстоятельств.
Ранее сообщалось, что Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения об обмене правовой информацией со странами — участницами СНГ.
В июле Украина вышла из соглашения СНГ о соцзащите пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.