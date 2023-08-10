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Рада проголосовала за разрыв соглашения между Украиной и Россией о защите инвестиций

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Верховная рада проголосовала за разрыв соглашения между Украиной и Российской Федерацией о взаимной защите инвестиций.
Рада проголосовала за разрыв соглашения между Украиной и Россией о защите инвестиций
  • РИА Новости

Об этом сообщает украинский парламентарий Ярослав Железняк в своих соцсетях.

Законопроект о прекращении действия данного соглашения получил поддержку 274 депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что прекращение действия соглашения связано с коренными изменениями обстоятельств. 

Ранее сообщалось, что Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения об обмене правовой информацией со странами — участницами СНГ.

В июле Украина вышла из соглашения СНГ о соцзащите пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.

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