Рада проголосовала за разрыв соглашения между Украиной и Россией о защите инвестиций

Верховная рада проголосовала за разрыв соглашения между Украиной и Российской Федерацией о взаимной защите инвестиций.

Об этом сообщает украинский парламентарий Ярослав Железняк в своих соцсетях.

Законопроект о прекращении действия данного соглашения получил поддержку 274 депутатов.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что прекращение действия соглашения связано с коренными изменениями обстоятельств.

Ранее сообщалось, что Украина в одностороннем порядке вышла из соглашения об обмене правовой информацией со странами — участницами СНГ.

В июле Украина вышла из соглашения СНГ о соцзащите пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС.