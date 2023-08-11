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Лукашенко спрогнозировал серьёзные изменения в мире в 2024—2025 годах

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Белорусский президент Александр Лукашенко спрогнозировал серьёзные изменения в мире в 2024—2025 годах.
Лукашенко спрогнозировал серьёзные изменения в мире в 2024—2025 годах
  • РИА Новости

Об этом сообщила БЕЛТА.

«Поверьте, придёт время — сейчас такая турбулентность, сложности большие — в 2024—2025 годах, я уверен, произойдут серьёзные изменения, в мире в том числе», — заявил лидер Белоруссии.

Отмечается, что Лукашенко ранее поручил правительству и МИД Белоруссии предложить соседствующим с республикой государствам план добрососедства и мира.

В начале июля Лукашенко отметил, что перед страной стоят беспрецедентные вызовы для её независимости.

Также он заявлял, что погранслужба Белоруссии практически ежедневно фиксирует провокации на границах со странами НАТО.

В мае Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями страны Евразийского экономического союза могут создать один из центров нового многополярного мира.

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