Лукашенко заявил о постоянных провокациях на границах Белоруссии со странами НАТО

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что погранслужба Белоруссии практически ежедневно фиксирует провокации на границах со странами НАТО.

«Сегодня мы отчётливо видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран — членов альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ… Практически ежедневно органы пограничной службы фиксируют различного рода провокации на государственной границе, исходящие от стран-соседей», — цитирует его «СБ.Беларусь сегодня».

По его словам пограничники фиксируют как подбрасывание трупов, так и преднамеренные залёты беспилотников на белорусскую территорию.

«Одновременно продолжается возведение стен и различного рода заграждений на границе, её фортификационное оборудование, минирование с украинской стороны», — отметил он.

Ранее Лукашенко заявил, что на фоне событий в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность.