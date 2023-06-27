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Лукашенко заявил о постоянных провокациях на границах Белоруссии со странами НАТО

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что погранслужба Белоруссии практически ежедневно фиксирует провокации на границах со странами НАТО.
Лукашенко заявил о постоянных провокациях на границах Белоруссии со странами НАТО
  • AFP
  • © Belarusian presidential press service

«Сегодня мы отчётливо видим новую волну расширения НАТО и беспрецедентное наращивание потенциала стран — членов альянса в регионе, в том числе в непосредственной близости от наших границ… Практически ежедневно органы пограничной службы фиксируют различного рода провокации на государственной границе, исходящие от стран-соседей», — цитирует его «СБ.Беларусь сегодня».

По его словам пограничники фиксируют как подбрасывание трупов, так и преднамеренные залёты беспилотников на белорусскую территорию.

«Одновременно продолжается возведение стен и различного рода заграждений на границе, её фортификационное оборудование, минирование с украинской стороны», — отметил он.

Ранее Лукашенко заявил, что на фоне событий в России отдал распоряжение привести армию в полную боевую готовность.

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