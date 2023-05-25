Лукашенко: страны ЕАЭС могут создать полновесный центр нового многополярного мира
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Об этом белорусский лидер сказал в ходе выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.
Лукашенко подчеркнул, что страны ЕАЭС совместно могут реализовать весь потенциал союза как внутри объединения, так и за его пределами.
«Тем самым мы сможем создать один из полновесных, ответственных центров нового многополярного мира», — цитирует его РИА Новости.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ЕАЭС последовательно утверждается в качестве одного из центров многополярного мира.