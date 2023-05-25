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Лукашенко: страны ЕАЭС могут создать полновесный центр нового многополярного мира

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут создать один из центров нового многополярного мира.
Лукашенко: страны ЕАЭС могут создать полновесный центр нового многополярного мира
  • © Вячеслав Викторов/Фонд Росконгресс

Об этом белорусский лидер сказал в ходе выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Лукашенко подчеркнул, что страны ЕАЭС совместно могут реализовать весь потенциал союза как внутри объединения, так и за его пределами.

«Тем самым мы сможем создать один из полновесных, ответственных центров нового многополярного мира», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ЕАЭС последовательно утверждается в качестве одного из центров многополярного мира.

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