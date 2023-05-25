Лукашенко: страны ЕАЭС могут создать полновесный центр нового многополярного мира

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил уверенность, что совместными усилиями страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут создать один из центров нового многополярного мира.

Об этом белорусский лидер сказал в ходе выступления на заседании Высшего Евразийского экономического совета в расширенном составе.

Лукашенко подчеркнул, что страны ЕАЭС совместно могут реализовать весь потенциал союза как внутри объединения, так и за его пределами.

«Тем самым мы сможем создать один из полновесных, ответственных центров нового многополярного мира», — цитирует его РИА Новости.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ЕАЭС последовательно утверждается в качестве одного из центров многополярного мира.