Лукашенко заявил о беспрецедентных вызовах для независимости Белоруссии
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«Да, мы живём под чистым небом, но в условиях войны — войны информационной, экономической. В условиях беспрецедентных вызовов нашей независимости», — приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА.
Он отметил, что для белорусов независимость — это подаренные поколением победителей свобода и жизнь.
Белорусский лидер добавил, что в разное время белорусы отстаивали свою независимость не только с оружием в руках.
Ранее президент России Владимир Путин направил Лукашенко поздравления по случаю Дня независимости республики.