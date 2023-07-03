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Лукашенко заявил о беспрецедентных вызовах для независимости Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перед страной стоят беспрецедентные вызовы для её независимости.
Лукашенко заявил о беспрецедентных вызовах для независимости Белоруссии
  • Gettyimages.ru

«Да, мы живём под чистым небом, но в условиях войны — войны информационной, экономической. В условиях беспрецедентных вызовов нашей независимости», — приводит слова Лукашенко агентство БЕЛТА.

Он отметил, что для белорусов независимость — это подаренные поколением победителей свобода и жизнь.

Белорусский лидер добавил, что в разное время белорусы отстаивали свою независимость не только с оружием в руках.

Ранее президент России Владимир Путин направил Лукашенко поздравления по случаю Дня независимости республики.

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