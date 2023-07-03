Путин направил Лукашенко поздравления по случаю Дня независимости Белоруссии
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По словам Путина, праздник много значит и для россиян, так как связан с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков.
«Узы братской дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, остаются надёжной основой союзнических российско-белорусских отношений. Это в полной мере подтверждается сегодня», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.
Президент России пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а белорусскому народу — счастья и процветания.
Ранее нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о присоединении республики к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия предпринимает шаги для скорейшего принятия Белоруссии в ШОС.