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Путин направил Лукашенко поздравления по случаю Дня независимости Белоруссии

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Президент России Владимир Путин направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравления по случаю Дня независимости республики.
Путин направил Лукашенко поздравления по случаю Дня независимости Белоруссии
  • © РИА Новости / Гавриил Григоров

По словам Путина, праздник много значит и для россиян, так как связан с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков.

«Узы братской дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, остаются надёжной основой союзнических российско-белорусских отношений. Это в полной мере подтверждается сегодня», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Президент России пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а белорусскому народу — счастья и процветания.

Ранее нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о присоединении республики к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия предпринимает шаги для скорейшего принятия Белоруссии в ШОС.

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