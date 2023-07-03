Путин направил Лукашенко поздравления по случаю Дня независимости Белоруссии

Президент России Владимир Путин направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравления по случаю Дня независимости республики.

По словам Путина, праздник много значит и для россиян, так как связан с освобождением Минска от немецко-фашистских захватчиков.

«Узы братской дружбы и взаимовыручки, закалённые в суровые военные годы, остаются надёжной основой союзнических российско-белорусских отношений. Это в полной мере подтверждается сегодня», — говорится в тексте поздравительной телеграммы.

Президент России пожелал Лукашенко крепкого здоровья и успехов, а белорусскому народу — счастья и процветания.

Ранее нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о присоединении республики к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия предпринимает шаги для скорейшего принятия Белоруссии в ШОС.