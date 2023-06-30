Белорусские депутаты приняли законопроект о присоединении к договорам по ШОС

Нижняя палата белорусского парламента приняла законопроект о присоединении республики к международным договорам в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Как сообщает РИА Новости, документ предлагает присоединение к договорам по конкретным направлениям сотрудничества, а также уставным документам организации, которые обеспечивают её функционирование.

«Указанные в законопроекте договоры ШОС охватывают широкий спектр межгосударственных отношений, предметом которых является сотрудничество государств ШОС», — говорится в сообщении.

По словам главы комиссии по международным делам Андрея Савиных, принятие соответствующего законопроекта в Минске позволит ускорить оформление Белоруссии в ШОС.

Белорусский президент Александр Лукашенко ранее заявил, что Белоруссия рассчитывает в ближайшее время включиться в работу ШОС в новом статусе.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия предпринимает шаги для скорейшего принятия Белоруссии в ШОС.