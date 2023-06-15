Лукашенко: Минск рассчитывает в ближайшее время включиться в работу ШОС в новом статусе
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте белорусского лидера.
Лукашенко подчеркнул, что Минску близки принципы «шанхайского духа.»
«Надеюсь, в самое ближайшее время (Белоруссия. — RT) присоединится ко всем правовым документам и активно включится во все форматы функционирования ШОС в новом статусе», — говорится в заявлении.
Ранее глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар заявил о прогрессе в вопросе вступления в ШОС Белоруссии и Ирана.
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия предпринимает шаги для скорейшего принятия Белоруссии в ШОС.