Лукашенко: Минск рассчитывает в ближайшее время включиться в работу ШОС в новом статусе

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия рассчитывает в ближайшее время включиться в работу Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в новом статусе.

Об этом говорится на сайте белорусского лидера.

Лукашенко подчеркнул, что Минску близки принципы «шанхайского духа.»

«Надеюсь, в самое ближайшее время (Белоруссия. — RT) присоединится ко всем правовым документам и активно включится во все форматы функционирования ШОС в новом статусе», — говорится в заявлении.

Ранее глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар заявил о прогрессе в вопросе вступления в ШОС Белоруссии и Ирана.

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия предпринимает шаги для скорейшего принятия Белоруссии в ШОС.