Глава МИД Индии заявил о прогрессе в вопросе вступления в ШОС Белоруссии и Ирана
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на открытии совещания глав внешнеполитических ведомств стран ШОС в индийском Панаджи.
«Рад отметить прогресс в продолжающемся процессе приёма Ирана и Белоруссии в полноправные члены ШОС. Я благодарю секретариат ШОС за его усилия в этом направлении», — цитирует его ТАСС.
Ранее в Иране заявили, что считают, что именно Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС будут играть важнейшую роль в мировой экономике в ближайшем будущем.