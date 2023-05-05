Глава МИД Индии заявил о прогрессе в вопросе вступления в ШОС Белоруссии и Ирана

Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил о прогрессе в вопросе вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) Белоруссии и Ирана.

Соответствующее заявление он сделал на открытии совещания глав внешнеполитических ведомств стран ШОС в индийском Панаджи.

«Рад отметить прогресс в продолжающемся процессе приёма Ирана и Белоруссии в полноправные члены ШОС. Я благодарю секретариат ШОС за его усилия в этом направлении», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Иране заявили, что считают, что именно Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС будут играть важнейшую роль в мировой экономике в ближайшем будущем.