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Глава МИД Индии заявил о прогрессе в вопросе вступления в ШОС Белоруссии и Ирана

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Глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар заявил о прогрессе в вопросе вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) Белоруссии и Ирана.
Глава МИД Индии заявил о прогрессе в вопросе вступления в ШОС Белоруссии и Ирана
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на открытии совещания глав внешнеполитических ведомств стран ШОС в индийском Панаджи.

«Рад отметить прогресс в продолжающемся процессе приёма Ирана и Белоруссии в полноправные члены ШОС. Я благодарю секретариат ШОС за его усилия в этом направлении», — цитирует его ТАСС.

Ранее в Иране заявили, что считают, что именно Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС будут играть важнейшую роль в мировой экономике в ближайшем будущем.

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