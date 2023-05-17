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Глава МИД Лавров: Россия предпринимает шаги для скорейшего принятия Белоруссии в ШОС

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия предпринимает шаги для скорейшего принятия Белоруссии в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС).
Глава МИД Лавров: Россия предпринимает шаги для скорейшего принятия Белоруссии в ШОС
  • РИА Новости

Об этом глава внешнеполитического ведомства России заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником. Его цитирует ТАСС.

По его словам, он проинформировал белорусского коллегу об итогах Совета министров иностранных дел ШОС, который недавно состоялся в индийском штате Гоа.

Также Лавров сообщил Алейнику о тех шагах, которые Москва предпринимает, чтобы помочь поскорее завершить процедуры, необходимые для получения Белоруссией полноправного членства в Шанхайской организации сотрудничества. 

Ранее глава МИД Индии Субраманиам Джайшанкар заявил о прогрессе в вопросе вступления в Шанхайскую организацию сотрудничества Белоруссии и Ирана.

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