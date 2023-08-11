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Медведев: «мясокомбинат» контрнаступления ВСУ работает безостановочно

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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в настоящий момент «мясокомбинат» украинского контрнаступления работает безостановочно.
Медведев: «мясокомбинат» контрнаступления ВСУ работает безостановочно
  • globallookpress.com

Об этом он написал в своём Telegram.

«Мясокомбинат контрнаступления работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных. Но его работа уже никак не поможет киевскому режиму, который перешёл в стадию посмертного гниения. Его труп гальванизировать невозможно», — указал он.

Ранее Медведев заявлял, что Украина находится на стадии полураспада.

10 августа Минобороны Украины сообщило об увеличении сроков контрнаступления из-за смены тактики ВСУ.

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