Медведев: «мясокомбинат» контрнаступления ВСУ работает безостановочно

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в настоящий момент «мясокомбинат» украинского контрнаступления работает безостановочно.

Об этом он написал в своём Telegram.

«Мясокомбинат контрнаступления работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных. Но его работа уже никак не поможет киевскому режиму, который перешёл в стадию посмертного гниения. Его труп гальванизировать невозможно», — указал он.

Ранее Медведев заявлял, что Украина находится на стадии полураспада.

10 августа Минобороны Украины сообщило об увеличении сроков контрнаступления из-за смены тактики ВСУ.