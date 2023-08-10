Минобороны Украины сообщило об увеличении сроков контрнаступления из-за смены тактики ВСУ

Украинским войскам пришлось изменить тактику контрнаступления, поэтому сроки операции увеличиваются.

Об этом заявил советник министра обороны Украины Юрий Сак в интервью изданию Politico.

Советник признался, что ВСУ пришлось поменять стратегию для того, чтобы защитить личный состав и защитить военную технику. По словам Сака, никто не может прогнозировать конкретных сроков проведения контрнаступления.

«Ситуация тяжёлая», — добавил он, отметив, что инициатива на стороне ВСУ.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что подразделениям ВСУ за два месяца наступления не удалось добраться даже до первой линии обороны России на Запорожском направлении.