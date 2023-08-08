Константинов: Зеленский отвергает переговоры из-за грозящей лично ему катастрофы

Украинский президент Владимир Зеленский отказывается от переговоров с Россией, потому что заморозка конфликта грозит ему и его режиму катастрофой, заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

По его словам, очевидно, что для Украины инициативы по прекращению огня являются единственным шансом избежать национальной катастрофы.

«Почему же они в такой истерической манере отвергают этот путь? Да потому, что он грозит катастрофой непосредственно им», — цитирует РИА Новости Константинова.

Он отметил, что режим Зеленского существует, пока идут боевые действия и поступает военная помощь.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Киев по указке Вашингтона отказался от переговоров с Москвой, которые сам же и инициировал.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина находится в стадии полураспада. По его мнению, переговоры с ней пока не нужны, «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».