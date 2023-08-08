Константинов: Зеленский отвергает переговоры из-за грозящей лично ему катастрофы
По его словам, очевидно, что для Украины инициативы по прекращению огня являются единственным шансом избежать национальной катастрофы.
«Почему же они в такой истерической манере отвергают этот путь? Да потому, что он грозит катастрофой непосредственно им», — цитирует РИА Новости Константинова.
Он отметил, что режим Зеленского существует, пока идут боевые действия и поступает военная помощь.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Киев по указке Вашингтона отказался от переговоров с Москвой, которые сам же и инициировал.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина находится в стадии полураспада. По его мнению, переговоры с ней пока не нужны, «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».