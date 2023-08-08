Лидеры стран Запада будут принуждать президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, в случае его отказа последствия могут быть непредсказуемыми, заявил колумнист Джонстон Хервуд.

«Ситуация меняется практически каждый день, однако, если представить, что ситуация с контрнаступлением Киева в ближайшее время не улучшится, главы ведущих мировых держав постараются убедить Зеленского сесть за стол переговоров», — написал Хервуд в статье для American Thinker.

По его словам, при отказе украинского лидера, события могут начать развиваться непредсказуемым образом.

Он отметил, что с начала спецоперации Украина получила военную помощь на сумму более чем €70 млрд, но Зеленский считает, что этого недостаточно.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что Киев по указке Вашингтона отказался от переговоров с Москвой, которые сам же и инициировал.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что Украина находится в стадии полураспада. По его мнению, переговоры с ней пока не нужны, «враг должен приползти на коленях, моля о пощаде».