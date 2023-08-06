Reuters: Зеленский пытается впечатлить Запад анонсом кадровых чисток

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые увольнения в рамках борьбы с коррупцией, сообщает агентство Reuters.

«На следующей неделе мы продолжим избавляться от тех, кто привязан к своим старым привычкам и схемам, ослабляющим Украину десятилетиями», — заявил Зеленский.

Агентство пишет, что таким образом украинский лидер хочет произвести впечатление на страны Запада.

Ранее Агентство США по международному развитию получило более 150 сигналов о возможной коррупции, связанной с освоением помощи Украине.

Позже стало известно, что правительство США направит дополнительное финансирование на усиление контроля за использованием Киевом выделяемых американской стороной прямых бюджетных средств.