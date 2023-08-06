Reuters: Зеленский пытается впечатлить Запад анонсом кадровых чисток
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«На следующей неделе мы продолжим избавляться от тех, кто привязан к своим старым привычкам и схемам, ослабляющим Украину десятилетиями», — заявил Зеленский.
Агентство пишет, что таким образом украинский лидер хочет произвести впечатление на страны Запада.
Ранее Агентство США по международному развитию получило более 150 сигналов о возможной коррупции, связанной с освоением помощи Украине.
Позже стало известно, что правительство США направит дополнительное финансирование на усиление контроля за использованием Киевом выделяемых американской стороной прямых бюджетных средств.