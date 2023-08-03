Депутат Белик: киевский режим предпочитает подло и исподтишка воевать с мирным населением
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«И без откровений Данилова было ясно, что за террористическими атаками на Крымский мост — сугубо мирный объект — стоит киевский режим, который с подачи западных кураторов вновь и вновь демонстрирует своё хищное нутро», — считает депутат.
По мнению парламентария, «киевские преступники очень гордятся этими своими бессмысленными в военном плане, но унёсшими жизни людей и ставшими трагедиями атаками».
«Когда необходимо хоть как-то оправдать помощь Запада и свои провалы на фронте, киевский режим опускается до таких злодеяний, выбирая Крымский мост как масштабный инфраструктурный объект и предпочитая подло и исподтишка воевать с мирным населением», — заключил он.
Ранее в СНБО Украины подтвердили, что СБУ совершила две атаки на Крымский мост.
Глава СБУ Малюк признал ответственность спецслужбы за теракт на Крымском мосту в 2022 году.
8 октября 2022 года утром на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.
25 июля министр обороны Украины Алексей Резников пригрозил продолжить наносить удары по Крымскому мосту.