Депутат Белик: киевский режим предпочитает подло и исподтишка воевать с мирным населением

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT прокомментировал заявление секретаря Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексея Данилова о том, что СБУ принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост, произошедшей 17 июля.

«И без откровений Данилова было ясно, что за террористическими атаками на Крымский мост — сугубо мирный объект — стоит киевский режим, который с подачи западных кураторов вновь и вновь демонстрирует своё хищное нутро», — считает депутат.

По мнению парламентария, «киевские преступники очень гордятся этими своими бессмысленными в военном плане, но унёсшими жизни людей и ставшими трагедиями атаками».

«Когда необходимо хоть как-то оправдать помощь Запада и свои провалы на фронте, киевский режим опускается до таких злодеяний, выбирая Крымский мост как масштабный инфраструктурный объект и предпочитая подло и исподтишка воевать с мирным населением», — заключил он.

Ранее в СНБО Украины подтвердили, что СБУ совершила две атаки на Крымский мост.

Глава СБУ Малюк признал ответственность спецслужбы за теракт на Крымском мосту в 2022 году.

8 октября 2022 года утром на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

25 июля министр обороны Украины Алексей Резников пригрозил продолжить наносить удары по Крымскому мосту.