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Глава СБУ Малюк признал ответственность спецслужбы за теракт на Крымском мосту в 2022 году

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Теракт на Крымском мосту в октябре 2022 года был совершён под контролем Службы безопасности Украины, признал её глава Василий Малюк.
Глава СБУ Малюк признал ответственность спецслужбы за теракт на Крымском мосту в 2022 году
  • РИА Новости

«Разрушение Крымского моста — это одна из реализаций СБУ», — сказал он на видео, опубликованном украинскими СМИ.

8 октября 2022 года утром на автомобильной части Крымского моста произошёл подрыв грузового автомобиля, в результате чего частично обрушились два пролёта сооружения.

В ФСБ заявили, что организаторами теракта на Крымском мосту были Главное управление разведки Минобороны Украины, его руководитель Кирилл Буданов, сотрудники и агентура.

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