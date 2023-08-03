Гагин заявил о сокращении поставок западной техники на Украину

Поставки западной военной техники на Украину сократились, страны Европы начинают проявлять недовольство необходимостью помогать Украине, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

«Что касается поставок техники, действительно, они сократились», — цитирует РИА Новости Гагина.

Он выразил сомнение, что Украине поставят самолёты, так как их потеря станет для промышленности США большим ударом.

По его словам, почти все страны Европы начинают возмущаться необходимостью оказывать помощь Украине.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Илон Маск предупредил о последствиях поставок кассетных боеприпасов на Украину, отметив лицемерие Запада.