ТАСС: ВСУ ударили по центру Донецка в районе АВ «Южный»
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«Были прилёты по центральной части. Есть возгорания в районе автостанции на Южном», — сообщили ТАСС в экстренных службах.
Ранее в отношении жителя Донецкой Народной Республики возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу Украины.
В июне сотрудники УФСБ по Донецкой Народной Республике задержали шпиона и диверсанта Службы внешней разведки Украины. Он передавал украинской разведке информацию о местах дислокации и передвижении ВС России.
Также сообщалось, что разведка Украины планировала совершить в России теракт с «грязной бомбой».