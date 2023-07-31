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ТАСС: ВСУ ударили по центру Донецка в районе АВ «Южный»

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ВСУ утром нанесли удар по центру Донецка, зафиксировано возгорание в районе АВ «Южный».
ТАСС: ВСУ ударили по центру Донецка в районе АВ «Южный»
  • AP

«Были прилёты по центральной части. Есть возгорания в районе автостанции на Южном», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Ранее в отношении жителя Донецкой Народной Республики возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу Украины.

В июне сотрудники УФСБ по Донецкой Народной Республике задержали шпиона и диверсанта Службы внешней разведки Украины. Он передавал украинской разведке информацию о местах дислокации и передвижении ВС России. 

Также сообщалось, что разведка Украины планировала совершить в России теракт с «грязной бомбой».

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