ТАСС: ВСУ ударили по центру Донецка в районе АВ «Южный»

ВСУ утром нанесли удар по центру Донецка, зафиксировано возгорание в районе АВ «Южный».

«Были прилёты по центральной части. Есть возгорания в районе автостанции на Южном», — сообщили ТАСС в экстренных службах.

Ранее в отношении жителя Донецкой Народной Республики возбудили уголовное дело за шпионаж в пользу Украины.

В июне сотрудники УФСБ по Донецкой Народной Республике задержали шпиона и диверсанта Службы внешней разведки Украины. Он передавал украинской разведке информацию о местах дислокации и передвижении ВС России.

Также сообщалось, что разведка Украины планировала совершить в России теракт с «грязной бомбой».