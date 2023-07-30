ВС России сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на передовую на Купянском направлении
Об этом информирует РИА Новости.
«Артиллерией группировки нанесено огневое поражение, в результате чего противник вынужден был отступить в направлении Стельмаховки», — говорится в сообщении.
Отмечается, что противник потерял до отделения живой силы и бронетранспортёр M113.
Ранее в Минобороны России сообщили об ударе по пункту управления ВСУ в Днепропетровске.
Также сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении потеряли более 120 военных.