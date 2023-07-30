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ВС России сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на передовую на Купянском направлении

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Начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский заявил, что российские военные сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на передовую на Купянском направлении.

Об этом информирует РИА Новости.

«Артиллерией группировки нанесено огневое поражение, в результате чего противник вынужден был отступить в направлении Стельмаховки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что противник потерял до отделения живой силы и бронетранспортёр M113.

Ранее в Минобороны России сообщили об ударе по пункту управления ВСУ в Днепропетровске.

Также сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении потеряли более 120 военных.

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