ВС России сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на передовую на Купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки «Запад» полковник Сергей Зыбинский заявил, что российские военные сорвали попытку ВСУ перебросить резервы на передовую на Купянском направлении.

Об этом информирует РИА Новости.

«Артиллерией группировки нанесено огневое поражение, в результате чего противник вынужден был отступить в направлении Стельмаховки», — говорится в сообщении.

Отмечается, что противник потерял до отделения живой силы и бронетранспортёр M113.

Ранее в Минобороны России сообщили об ударе по пункту управления ВСУ в Днепропетровске.

Также сообщалось, что ВСУ на Донецком направлении потеряли более 120 военных.